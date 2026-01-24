By Heart au Théâtre de la Croix-Rousse : Protéger une œuvre

Seul en scène, le dramaturge portugais invite chaque soir dix spectateurs à le rejoindre sur scène et à apprendre avec lui un poème choisi avec soin.

Le point de départ : la demande de sa grand-mère, presque aveugle, qui lui avait réclamé un texte à mémoriser avant de perdre la vue. De cette scène intime naît un fascinant voyage littéraire : Rodrigues évoque ces écrivains (comme Boris Pasternak, Joseph Brodsky, George Steiner…) et lecteurs qui, pour contourner la censure ou sauver des œuvres menacées, les apprenaient par cœur.

Une expérience collective rare, où retenir un texte revient à protéger la mémoire, à préserver un refuge intérieur que nul ne peut violer.

Infos

By Heart

Du 27 au 31 janvier à 19h, 19h30 ou 20h.

Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4.

De 6 à 29 €.