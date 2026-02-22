Théâtre

Le Iench au Théâtre de la Croix-Rousse : Mon vieux Pataud

DR Arnaud Bertereau

Un pavillon neuf, une famille afrodescendante française qui s’installe, et ce détail qui manque pour parfaire le tableau : un chien.

Pour le jeune Drissa, 11 ans, ce "iench" devient le symbole naïf mais brûlant d’une intégration espérée.

Eva Doumbia compose une fresque intime sur l’enfance, la famille et les violences racistes ordinaires. Entre l’espace du foyer et celui de la rue, la mise en scène mêle réalisme et poésie pour faire affleurer ce que le quotidien tait.

Tendresse, humour acéré et lucidité politique s’y entremêlent. Le spectacle éclaire les fractures sociales à hauteur d’enfant, et rappelle que l’intégration, loin d’un slogan, se joue dans les détails les plus ordinaires, souvent les plus cruels.
 
Infos

 Le Iench
Du 25 au 28 février à 19h, 19h30 ou 20h.
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4 ?
De 6 à 29 euros.

Théâtre de la Croix-Rousse

