Le Iench au Théâtre de la Croix-Rousse : Mon vieux Pataud

Pour le jeune Drissa, 11 ans, ce "iench" devient le symbole naïf mais brûlant d’une intégration espérée.

Eva Doumbia compose une fresque intime sur l’enfance, la famille et les violences racistes ordinaires. Entre l’espace du foyer et celui de la rue, la mise en scène mêle réalisme et poésie pour faire affleurer ce que le quotidien tait.

Tendresse, humour acéré et lucidité politique s’y entremêlent. Le spectacle éclaire les fractures sociales à hauteur d’enfant, et rappelle que l’intégration, loin d’un slogan, se joue dans les détails les plus ordinaires, souvent les plus cruels.



Infos

Le Iench

Du 25 au 28 février à 19h, 19h30 ou 20h.

Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4 ?

De 6 à 29 euros.