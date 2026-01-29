L'Amante anglaise : garde à vue au TTA pour Sandrine Bonnaire

Au cœur de cette adaptation, une figure majeure du cinéma français : Sandrine Bonnaire, césarisée, révélée par Maurice Pialat.

Elle incarne Claire Lannes, femme ordinaire accusée d’un crime sordide : l’assassinat de sa cousine sourde et muette, dont le corps aurait été découpé en morceaux avant d’être abandonné dans un train. Une affaire opaque, presque irréelle, que Duras avait façonnée en un long interrogatoire où affleure l’indicible.

Une plongée glaçante dans l’esprit humain, menée par une interprète magistrale.

Infos

L'Amante anglaise

Le 31 janvier à 20h.

TTA, Saint-Priest.

De 16 à 38 €.