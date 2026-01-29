Théâtre

L'Amante anglaise : garde à vue au TTA pour Sandrine Bonnaire

Le metteur en scène Jacques Osinski s’empare de l’un des textes les plus troublants de Marguerite Duras, inspiré d’un fait divers (l’affaire de la dépeceuse de Savigny), pour en faire un véritable huis clos psychologique.

Au cœur de cette adaptation, une figure majeure du cinéma français : Sandrine Bonnaire, césarisée, révélée par Maurice Pialat.

Elle incarne Claire Lannes, femme ordinaire accusée d’un crime sordide : l’assassinat de sa cousine sourde et muette, dont le corps aurait été découpé en morceaux avant d’être abandonné dans un train. Une affaire opaque, presque irréelle, que Duras avait façonnée en un long interrogatoire où affleure l’indicible.

Une plongée glaçante dans l’esprit humain, menée par une interprète magistrale.

Infos

L'Amante anglaise
Le 31 janvier à 20h.
TTA, Saint-Priest.
De 16 à 38 €.

