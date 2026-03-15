Soleil Launière à Oullins : la voix innue qui fait vibrer l’identité

Originaire de Mashteuiatsh, communauté innue située sur les rives du lac Pekuakami au Québec, Soleil Launière impose une présence magnétique. Révélée par son premier album Taueu (2023), elle a été sacrée aux Francouvertes 2024 et nommée Révélation Radio-Canada 2024-2025. Sa musique puise dans les chants traditionnels innus tout en les propulsant vers une forme contemporaine, où les percussions dialoguent avec une performance habitée.

En trio, Soleil Launière transforme la scène en espace rituel. Sa voix traverse les langues — l’innu-aimun et le français — pour parler d’identité, de transmission et de matriarcat. Le geste est à la fois politique et poétique : faire entendre une culture vivante, loin des clichés folkloriques.

Le 17 mars au Théâtre de la Renaissance, à Oullins, l’expérience s’annonce immersive. Plus qu’un concert, une affirmation : celle d’une artiste qui inscrit la mémoire autochtone dans le présent et la fait vibrer, intensément.

Infos

Le 17 mars à 19h. Théâtre de la Renaissance, Oullins. 10 €.