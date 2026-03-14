Concerts

Rosalía en concert à Lyon : l’icône pop qui a révolutionné le flamenco

Rosalía en concert à Lyon : l’icône pop qui a révolutionné le flamenco

Superstar mondiale, Rosalía investit la LDLC Arena le 16 mars pour un concert déjà complet. Entre flamenco, pop futuriste et beats urbains, l’artiste espagnole impose une vision qui redessine les frontières de la musique du XXIe siècle.

Avec Rosalía, le flamenco a quitté le musée pour entrer en collision avec le présent. Révélée par El Mal Querer (2018), album concept inspiré d’un roman médiéval, la chanteuse catalane a dynamité les codes traditionnels en y injectant trap, R&B et production électronique. Puis est venu Motomami (2022), manifeste hybride, audacieux, imprévisible, qui a confirmé son statut de figure mondiale.

Rosalía ne se contente pas de chanter : elle façonne des univers. Chorégraphies millimétrées, esthétique ultra-contemporaine, voix capable de passer du cante jondo à l’autotune le plus radical — chaque concert devient une performance totale. Entre culture populaire et avant-garde, elle incarne une génération qui refuse les étiquettes.

Le 16 mars, à la LDLC Arena (déjà complet), le public lyonnais assistera à plus qu’un live : une transformation en direct. Rosalía ne revisite pas la tradition, elle la projette vers l’avenir. Et l’époque, déjà, s’en souvient.

Infos

Le 16 mars à 20h. LDLC Arena, Décines-Charpieu. Complet.

X

Tags :

LDLC Arena

Rosalia

Sur le même sujet

28/02/2026 à 17:07 - Santa à Lyon : confession pop d’une voix flamboyante

17/01/2026 à 11:07 - Orelsan à Lyon : le roi feignant d'être fainéant