Magic Mozart au TTA : le visiteur venu d'Autriche

Imaginé par la compagnie Les Âmes Nocturnes, le spectacle propulse Wolfgang Amadeus Mozart hors de son musée pour un voyage échevelé jusqu’aux années 2020.

De station de métro en tableaux fantaisistes, le compositeur autrichien croise les Beatles, Charlie Chaplin ou Marie-Antoinette, au fil de dix-huit scènes mêlant marionnettes, acrobaties, théâtre d’ombres et jeu clownesque.

Inspirée des grands airs du compositeur, cette fresque visuelle conjugue humour, virtuosité et imaginaire baroque dans une forme ludique et accessible, qui fait dialoguer patrimoine et modernité.

Infos

Le 14 mars à 11h.

Théâtre Théo-Argence, Saint-Priest. De 11 à 24 €. Dès 7 ans.