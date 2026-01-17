Théâtre

Ulysse de Taourirt au Point du Jour : Kabylie mon amour - DR Christophe Raynaud de Lage

Abdelwaheb Sefsaf poursuit son exploration de la mémoire familiale en se tournant cette fois vers la figure de son père.

Des montagnes de Kabylie aux mines de charbon de Saint-Étienne, jusqu’à la banlieue des années 80 où l’adolescent qu’il était découvre le théâtre, l’artiste tisse une fresque intime mêlant exil, transmission et admiration filiale. Il déploie une scénographie inventive où se croisent théâtre, musique live et cinéma.

Accompagné de trois musiciens, il devient un véritable passeur d’histoires, naviguant entre humour, émotion et poésie. En chantant pour la première fois en kabyle, il rend hommage à son père comme à tous les Ulysse anonymes, ceux dont les parcours façonnent silencieusement l’Histoire.

Un récit profondément humain.

Ulysse de Taourirt
Du 20 au 22 janvier à 20h.
Théâtre du Point du Jour, Lyon 5. De 5 à 21 €.

