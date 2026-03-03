Encore une journée divine : Monologue périlleux pour François Cluzet au Radiant

Dans Encore une journée divine, François Cluzet incarne un thérapeute aussi brillant que caustique, décidé à bouleverser ses méthodes pour provoquer des guérisons spectaculaires.

Écrite par Denis Michelis et mise en scène par Emmanuel Noblet, la pièce navigue entre comédie tragique et thriller psychologique. On y suit les fulgurances d’un esprit libre, son humour ravageur, sa dépression aussi, jusqu’à la perte de repères. Est-il fou, ou simplement en décalage avec un monde qui supporte mal ceux qui veulent changer ?

Dans un dispositif sobre et tendu, Cluzet déploie une partition virtuose, laissant affleurer une inquiétante fragilité.

Un solo vertigineux, où la parole devient terrain de liberté… et de danger.



Infos

Encore une journée divine

Le 5 mars à 20h30.

Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. De 24 à 48 €.