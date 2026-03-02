Thomas GT à l'Espace Gerson : Au cœur du rire

Finalement, Thomas GT a choisi la scène. Et c’est peut-être là que tout se tient.

Avec Artichaut, il déroule le parcours cabossé d’un mec drôle et sensible, qui raconte ses élans contrariés, ses rêves avortés et cette dyslexie qu’il convoque autant qu’il malmène.

Entre autodérision assumée et sincérité à vif, Thomas GT transforme les ratés en matière comique et les failles en points d’appui. Le stand-up avance comme une confidence rythmée, jamais plaintive, où l’on rit des plans qui déraillent et des vies qui bifurquent.

Un spectacle vivant franchement attachant. Comme avec un artichaut, on avance feuille par feuille vers le cœur du bonheur.

Infos

Artichaut

Le 4 mars à 21h.

Espace Gerson, Lyon 5. De 13 à 18 €.