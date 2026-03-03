Vive : Crier l'horreur au Théâtre de la Renaissance

L’autrice Joséphine Chaffin et le comédien Clément Carabédian s’emparent d’un sujet frontal sans jamais céder au sensationnalisme : l'inceste, terrifiant, révoltant. Anaïs, cheffe reconnue, accuse son père, figure de la gastronomie étoilée, des abus subis durant son enfance. Le procès devient alors un chemin de reconquête : celui de la voix, du récit, de la survie.

Dans une mise en scène immersive, le public, installé au cœur de la cour d’assises, traverse flash-backs, témoignages et silences.

Théâtre choral, sensible et politique, Vive se dresse contre l’omerta et rappelle que reprendre la parole, c’est déjà reprendre sa liberté.



Infos

Vive

Les 5 et 6 mars à 19h.

Théâtre de la Renaissance, Oullins. De 6 à 30 €.