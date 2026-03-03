Théâtre

Vive : Crier l'horreur au Théâtre de la Renaissance

DR Julie Cherki

Entre la cuisine et le tribunal, Vive fait entendre une parole longtemps confisquée.

L’autrice Joséphine Chaffin et le comédien Clément Carabédian s’emparent d’un sujet frontal sans jamais céder au sensationnalisme : l'inceste, terrifiant, révoltant. Anaïs, cheffe reconnue, accuse son père, figure de la gastronomie étoilée, des abus subis durant son enfance. Le procès devient alors un chemin de reconquête : celui de la voix, du récit, de la survie.

Dans une mise en scène immersive, le public, installé au cœur de la cour d’assises, traverse flash-backs, témoignages et silences.

Théâtre choral, sensible et politique, Vive se dresse contre l’omerta et rappelle que reprendre la parole, c’est déjà reprendre sa liberté.
 
Infos
Vive
Les 5 et 6 mars à 19h.
Théâtre de la Renaissance, Oullins. De 6 à 30 €.

