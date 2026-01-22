À Lyon, l’exposition immersive sur le Titanic prolongée jusqu’au 24 mai à La Sucrière

Présentée à La Sucrière, l’exposition événement consacrée au célèbre paquebot est prolongée jusqu’au 24 mai 2026, après avoir déjà attiré plus de 150 000 visiteurs depuis son ouverture, annoncent les organisateurs dans un communiqué publié ce jeudi.

Face à une fréquentation soutenue et à des retours très positifs du public, cette prolongation permet à de nouveaux visiteurs de découvrir une expérience immersive mêlant histoire, émotion et technologies innovantes. Le parcours retrace l’épopée du "navire des rêves", depuis sa conception jusqu’à son naufrage, à travers plusieurs salles thématiques.

L’exposition s’appuie sur une scénographie spectaculaire associant plus de 300 objets d’époque, des reconstitutions, des dispositifs interactifs et une expérience en réalité virtuelle, conçue pour plonger les visiteurs au cœur de la traversée et de la mémoire du Titanic. L’ensemble se veut à la fois accessible au grand public et rigoureux sur le plan historique.

Produite par Tempora, Exhibition Hub et Fever, trois acteurs majeurs du secteur des expositions immersives, "Titanic : Un voyage immersif" confirme son statut d’événement culturel majeur à Lyon, dans la lignée des grandes expositions populaires accueillies ces dernières années à La Sucrière.