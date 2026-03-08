Nelvar au Théâtre Point du Jour : Monty Pythonesque !

À la mort d’un roi sans héritier, elfes, trolls et créatures fantastiques se disputent le pouvoir dans un royaume imaginaire au bord du chaos. Derrière cette fresque d’heroic fantasy, Logan de Carvalho interroge frontalement nos sociétés fracturées, la tentation autoritaire et l’illusion démocratique.

Fable ambitieuse et détonante, la pièce détourne les codes du genre populaire pour questionner notre incapacité à faire alliance. Portée par une troupe inventive, elle mêle humour, musique et bruitages live, déployant un théâtre généreux, truculent et épique.

En plongeant dans la fiction pure, Nelvar rappelle que l’imaginaire reste un outil précieux pour penser le réel, et peut-être rêver une réconciliation.

Infos

Nelvar

Du 10 au 12 mars à 20h.

Théâtre Point du Jour, Lyon 5. De 5 à 21 €.