Sandrine Sarroche à Lyon : la loi du plus drôle

Chez Sandrine Sarroche, l’élégance n’exclut jamais la férocité.

Après le succès de La Loi du talon, la comédienne et chansonnière revient avec un nouveau seule-en-scène nourri de sketchs inédits, de chansons mordantes et de personnages plus effrontés que jamais.

Ancienne juriste reconvertie sur le tard par goût de la scène et du bon mot, Sandrine Sarroche observe l’époque avec un sens aigu de la satire, jonglant entre actualité, société, santé et failles intimes. Ça part dans tous les sens, mais rien n’est gratuit : sous l’humour décapant affleure une lucidité réjouissante, héritée de ses années à plancher les textes de loi.

Un spectacle rythmé, insolent et très écrit, où le rire sert autant à piquer qu’à soulager.

Quand passez-vous chez Sarroche ?

Infos
Sandrine Sarroche
Le 10 mars à 20h30.
Bourse du Travail, Lyon 3. De 25 à 50 €.

