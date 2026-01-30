Monet comme vous ne l’avez jamais vu : une expérience immersive débarque à Lyon

L’exposition immersive investira le Studio 24, à Villeurbanne, un lieu déjà familier du public après le succès de l’expérience consacrée à Van Gogh il y a quelques mois.

Portée par Exhibition Hub et Fever, cette nouvelle proposition promet une plongée numérique et sensorielle dans l’univers de Claude Monet, figure fondatrice de l’impressionnisme.

Grâce à un dispositif de mapping vidéo 4K et à des projections monumentales à 360°, les visiteurs sont invités à explorer l’œuvre du peintre sous un angle contemporain. Plus de 300 tableaux sont projetés sur les murs et le sol, sur une surface de plus de 300 m², accompagnés d’une création musicale originale.

L’exposition propose également des reconstitutions numériques de l’atelier de Monet et de ses célèbres jardins de Giverny, permettant de mieux comprendre les sources d’inspiration de l’artiste et son rapport à la lumière, à la nature et au mouvement.

Un parcours sensoriel et pédagogique

Avant l’expérience immersive principale, le public traverse un parcours retraçant la vie et le cheminement artistique de Monet, ponctué de décors inspirés de son univers, dont une évocation du pont japonais de Giverny. Une expérience de réalité virtuelle complète le dispositif, invitant les visiteurs à suivre symboliquement les pas du peintre à travers ses paysages emblématiques.

Pour Hamza El Azhar, CEO d’Exhibition Hub, cette nouvelle exposition s’inscrit dans la continuité du succès lyonnais précédent : "Après l’immense succès de l’exposition Van Gogh, il nous tenait à cœur d’offrir aux Lyonnais cette nouvelle expérience. Nous avons hâte de les inviter à plonger dans les œuvres de Monet, au sein d’un environnement numérique immersif à 360°, sublimé par une partition orchestrale originale".