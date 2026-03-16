“Requiem pour un fou”, l’héritage sans imitation pour David Hallyday

Porter le nom Johnny Hallyday est un héritage autant qu’un vertige. Avec “Requiem pour un fou”, David Hallyday ne cherche ni l’imitation ni la posture. Il revisite les chansons emblématiques de son père en musicien, avec sa propre sensibilité, son timbre plus intérieur, son goût pour les arrangements élégants.

Compositeur reconnu – on lui doit notamment “Sang pour sang” – David Hallyday assume ici une filiation assumée mais jamais pesante. Sur scène, la puissance des titres se mêle à une retenue presque fragile. Les refrains connus résonnent différemment, moins flamboyants peut-être, mais habités d’une sincérité palpable.

Le 18 mars à la Halle Tony-Garnier, l’émotion promet d’être collective. Non pas un mausolée sonore, mais un concert vivant : celui d’un fils qui transforme la mémoire en matière musicale, et fait dialoguer passé et présent sans nostalgie figée.

Infos

Le 18 mars à 20h. Halle Tony-Garnier, Lyon 7. De 55 à 95 €.