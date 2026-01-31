Alfonsina à Lyon : les voix argentines au présent

Connue pour son travail avec Cappella Mediterranea et son aisance à circuler entre répertoires savants et traditions populaires, l’artiste argentine rend hommage aux voix féminines de son pays à travers un programme centré sur les chansons du XXᵉ siècle.

Au cœur de ce concert, l’œuvre d’Ariel Ramírez, compositeur majeur de la musique populaire argentine, dont le cycle Mujeres Argentinas a marqué l’histoire musicale du continent sud-américain.

De Alfonsina y el mar, dédiée à la poétesse Alfonsina Storni, à Dorotea la cautiva, ces chansons racontent des destins de femmes traversés par l’amour, la douleur, l’exil ou la résistance. Ramírez y mêle folklore, écriture raffinée et charge émotionnelle directe, sans jamais céder à l’emphase.

Entourée du guitariste et arrangeur Quito Gato et du contrebassiste Romain Lecuyer, Mariana Flores privilégie une forme épurée, presque chambriste, où chaque mot conserve son poids. La voix, souple et incarnée, circule entre récit intime et adresse collective, rappelant que ces chansons populaires sont aussi des fragments d’histoire.

À la chapelle de la Trinité, ce récital s’annonce comme un moment suspendu, où la musique devient un espace de transmission. Plus qu’un hommage patrimonial, Alfonsina fait entendre des voix toujours actuelles, capables de toucher par leur simplicité et leur profondeur. Une soirée où le populaire et le savant se rejoignent avec une grâce intemporelle.

Infos

Le 3 février à 20h.

La Trinité, Lyon 2.

De 12 à 50 euros.