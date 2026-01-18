Jean Rondeau à la Chapelle de la Trinité : l’héritage vivant de Louis Couperin

Une traversée virtuose qui confirme son statut de référence du clavecin contemporain.

Louis Couperin, oncle du plus célèbre François, a posé au XVIIᵉ siècle les bases du style français pour clavecin : préludes non mesurés, fantaisies harmoniques, sens aigu de l’improvisation. Une écriture audacieuse, presque expérimentale, que Jean Rondeau aborde sans révérence figée.

Depuis plusieurs années, le claveciniste s’est imposé comme l’un des interprètes majeurs de ce répertoire, reconnu pour son jeu à la fois rigoureux et intensément vivant, nourri autant par la recherche musicologique que par une approche très contemporaine du geste musical.

Ce concert s’annonce comme une véritable traversée intérieure : suites, danses et préludes dessinent un paysage sonore mouvant, où la virtuosité ne sert jamais la démonstration mais l’expressivité. À la Chapelle de la Trinité, Jean Rondeau ne se contente pas de célébrer un patrimoine : il le fait respirer, rappelant que cette musique ancienne fut, en son temps, résolument neuve.

Un hommage inspiré, qui confirme son statut de passeur essentiel entre le baroque et notre présent.

Infos

Le 20 janvier à 20h. Chapelle de la Trinité, Lyon 2. De 12 à 50 euros.