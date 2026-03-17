Kaddish : une cicatrisation communautaire au TNP

Kaddish, la femme chauve en peignoir rouge, conçu et mis en scène par Margaux Eskenazi, s’inspire librement de l’œuvre de Imre Kertész, prix Nobel de littérature 2002, et des improvisations des interprètes.

À partir de cette autofiction éclatée, la metteuse en scène poursuit un travail exigeant sur la mémoire, non comme devoir figé mais comme matière vivante. La pièce explore les identités du judaïsme, dans la diaspora comme dans le présent politique, et convoque des récits multiples, parfois contradictoires.

Un spectacle tourné vers l’avenir, qui cherche moins à refermer les blessures qu’à imaginer comment elles pourraient, un jour, cicatriser collectivement.

Infos

Kaddish, la femme chauve en peignoir rouge

Du 20 au 27 mars à 15h30, 18h ou 19h30.

TNP, Villeurbanne. De 7 à 30 €.