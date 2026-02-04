À Lyon, l’exposition Xénomorphe explore l’altérité à travers la science-fiction

Du 6 février au 13 mars 2026, la galerie du 7ᵉ arrondissement de Lyon accueille Xénomorphe, une exposition collective d’envergure nationale qui plonge les visiteurs dans les imaginaires organiques et biomécaniques hérités de la science-fiction contemporaine.

Pensée comme une immersion sensorielle, l’exposition interroge notre fascination pour l’altérité radicale à travers des corps mutants, des architectures hybrides et des formes déviantes.

Loin d’un simple hommage à la saga Alien, Xénomorphe s’intéresse à ce que la figure du xénomorphe est devenue dans nos cultures visuelles : un prisme pour questionner la norme, la contamination et les frontières poreuses entre l’humain et le non-humain. Illustrations, photographies, sculptures, installations, micro-édition ou encore concept art composent un parcours dense, parfois ludique, souvent dérangeant, où le beau côtoie l’inquiétant.

Réunissant des artistes venus de toute la France, confirmés, émergents ou autodidactes, l’exposition dépasse volontairement le cadre d’une scène locale. Elle dialogue également avec la jeune création, grâce à l’intégration de travaux d’étudiant·es en concept art de Bellecour École, prolongés par une exposition hors-les-murs.

Autour de l’exposition, BosKop déploie une programmation culturelle riche : vernissage performatif, discussions autour des "rip-offs" de l’imaginaire Alien, projections, soirées VHS expérimentales, jeux de rôle immersifs et même une murder party transformant la galerie en vaisseau spatial en dérive.

Autant de propositions qui prolongent l’expérience au-delà du regard, pour faire de l’altérité une expérience à vivre autant qu’à contempler.

