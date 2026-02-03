Vingt ans et toujours en mouvement : La Fouine à Lyon

À la Halle Tony-Garnier, le rappeur marocain-français retrouve un public qui a grandi avec lui, et qui, aujourd’hui, lui renvoie au centuple ce qu’il a donné.

Révélé au milieu des années 2000, La Fouine s’est imposé comme l’un des visages les plus populaires du rap français. Son écriture, directe et émotionnelle, a accompagné toute une génération, entre récits de réussite, blessures intimes et affirmation identitaire.

Aller-retour, Mes repères, Drôle de parcours ou La Fouine vs Laouni ont construit un répertoire immédiatement reconnaissable, fait de refrains fédérateurs et de formules tranchantes.

Sur scène, cette matière prend une dimension particulière. Le concert n’est pas une simple célébration nostalgique : c’est une démonstration d’endurance. La Fouine enchaîne les classiques, relance l’énergie, dialogue avec la foule. Loin de l’image figée que l’on colle parfois aux rappeurs de sa génération, il affiche une présence scénique intacte, portée par un sens du show éprouvé et une proximité assumée avec son public.

Cette tournée anniversaire agit comme un miroir. Elle rappelle le chemin parcouru, mais surtout la capacité de Laouni à rester en mouvement. Derrière la question qui plane — qui peut encore arrêter La Fouine ? — se dessine une autre évidence : celle d’un artiste qui, vingt ans plus tard, continue de transformer la reconnaissance populaire en moteur. Un retour qui sonne moins comme un bilan que comme une affirmation.

Infos

Le 5 février à 20h.

Halle Tony-Garnier, Lyon 7.

De 40 à 65 euros.