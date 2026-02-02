Humour

Jean Lassalle à Lyon : Parlélémentaire

Jean Lassalle à Lyon : Parlélémentaire
DR François Bezaud

On l’a entendu chanter à l’Assemblée nationale, traverser la France à pied, faire la grève de la faim, parler plus longtemps que les horloges parlementaires.

Sur scène, l’ancien député Jean Lassalle poursuit à sa manière : en racontant. Mes anecdotes d’une vie n’est ni un stand-up classique ni une conférence politique, mais un récit oral à l’ancienne, nourri d’absurde, de bon sens paysan et de souvenirs vécus.

Le Béarnais déroule ses histoires et anecdotes avec une sincérité désarmante, entre autodérision, regard sur le pouvoir et amour des gens. On y rit souvent, parfois jaune, mais jamais par-dessus l’humain.

Plus qu’un one-man-show, une veillée moderne où l’humour naît du réel, brut, imprévisible... comme son narrateur.
 
Infos
Mes anecdotes d'une vie
Le 4 février à 20h.
Bourse du Travail, Lyon 3.
De 37 à 49 euros.

X

Tags :

Jean Lassalle

Bourse du Travail

Sur le même sujet

04/01/2026 à 12:22 - Calogero à la Bourse du Travail : le retour à l’essentiel

30/12/2025 à 16:40 - Nawell Madani à Lyon : elle cause pas, elle kick