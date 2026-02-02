Jean Lassalle à Lyon : Parlélémentaire

Sur scène, l’ancien député Jean Lassalle poursuit à sa manière : en racontant. Mes anecdotes d’une vie n’est ni un stand-up classique ni une conférence politique, mais un récit oral à l’ancienne, nourri d’absurde, de bon sens paysan et de souvenirs vécus.

Le Béarnais déroule ses histoires et anecdotes avec une sincérité désarmante, entre autodérision, regard sur le pouvoir et amour des gens. On y rit souvent, parfois jaune, mais jamais par-dessus l’humain.

Plus qu’un one-man-show, une veillée moderne où l’humour naît du réel, brut, imprévisible... comme son narrateur.



Infos

Mes anecdotes d'une vie

Le 4 février à 20h.

Bourse du Travail, Lyon 3.

De 37 à 49 euros.