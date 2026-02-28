On a visité "Monet, The Immersive Experience", la nouvelle expo immersive de Villeurbanne

Nouvelle escale lyonnaise pour les expositions immersives. Depuis jeudi 26 février, "Monet: The Immersive Experience" s'est installée au Studio 24, à Villeurbanne, quelques mois après le succès rencontré par l’expérience dédiée à Van Gogh dans le même lieu.

Développée par Exhibition Hub et Fever, l’exposition propose une plongée numérique dans l’œuvre de Claude Monet, figure majeure et chef de file de l’impressionnisme. L’objectif : offrir au public une lecture contemporaine de son travail, grâce à des projections monumentales et des dispositifs technologiques immersifs.

Au cœur du parcours, une galerie immersive de plus de 300 m² où plus de 300 œuvres sont projetées sur les murs et le sol grâce à un dispositif de mapping numérique 4K. Les visiteurs évoluent ainsi au sein des célèbres Nymphéas, des paysages normands ou encore des scènes de Giverny, accompagnés d’une bande-son orchestrale originale.

L’exposition propose également une reconstitution de l’atelier du peintre et de ses jardins, avec un espace inspiré du pont japonais de Giverny. Un cheminement scénographique retrace la vie de Monet, ses influences et les grandes étapes de son parcours artistique.

Réalité virtuelle et parcours sensoriel

Autre temps fort : une expérience en réalité virtuelle qui invite le spectateur à suivre les pas de l’artiste, des toiles iconiques aux paysages qui ont nourri son inspiration. L’ensemble se veut accessible à tous les publics et entend mêler pédagogie, émotion et innovation technologique.

On regrettera de faire le tour un peu vite de cette exposition (1h de visite annoncée, c'est en réalité moitié moins), ainsi que les 15 minutes de marche entre le métro et le Studio 24.

Infos pratiques

L’exposition est accessible au Studio 24, 24 rue Émile-Decorps à Villeurbanne, à partir du 26 février 2026.

Horaires : du lundi au vendredi (fermeture le mardi) de 10h à 19h, et le week-end de 10h à 20h.

Tarifs : à partir de 9,90 € pour les enfants et 14,90 € pour les adultes.

L’expérience est accessible aux personnes à mobilité réduite.