Avatar, le show metal le plus spectaculaire de l’année débarque à Décines

Avatar n’est plus seulement un groupe de metal : c’est une expérience live totale. Formé à Göteborg en 2001, le quintet suédois navigue entre death metal mélodique, groove metal et metal alternatif, cultivant un son lourd et des performances visuelles spectaculaires. Mené par le charismatique Johannes Eckerström, souvent grimé en clown sinistre, Avatar a depuis longtemps transformé ses concerts en véritables freakshows sonores où riffs massifs, chœurs accrocheurs et esthétique circassienne fusionnent sans concession.

Le groupe, qui a sorti dix albums studio — dont Dance Devil Dance (2023) et Don’t Go in the Forest (2025) — continue de repousser les limites du genre tout en restant fidèle à ses racines mélodiques. Parcourant l’Europe et l’Amérique du Nord, Avatar s’est forgé une réputation impressionnante sur scène, cumulant des concerts mémorables dans des festivals tels que Hellfest ou Rock am Ring et jouant pour des publics conquis par leur mélange de puissance et de théâtralité.

Attendu à la Fiducial Asteria de Décines-Charpieu le 2 mars à 19h, ce concert promet une plongée immersive dans cet univers où chaque morceau — qu’il s’agisse de Hail the Apocalypse, The Dirt I’m Buried In ou Smells Like a Freakshow — est à la fois un moment de communion et de chaos contrôlé . Une soirée qui ne s’adresse pas seulement aux metalheads mais à quiconque veut ressentir l’énergie brute et sans filtre d’un groupe qui continue de redéfinir ce que peut être un live metal aujourd’hui.

Infos

Le 2 mars à 19h. Fiducial Asteria, Décines-Charpieu. 45,50 €.