Bandit Bandit à Lyon : un rock charnel entre désir et colère

Formé autour du duo Maëva Nicolas et Hugo Herleman, le groupe cultive depuis ses débuts une esthétique nocturne, entre sensualité brute et tension électrique. Leur nouvel album Cavalcades – Ce que la nuit ne dit pas marque un virage plus affirmé : production plus tranchante, écriture resserrée, et une énergie qui ne cherche plus à séduire mais à percuter.

Le single Pas le Temps en donne la mesure. Guitares abrasives, pulsation nerveuse, mais aussi cette élégance héritée des années 80, quelque part entre cold wave et pop sombre. Chez Bandit Bandit, le contraste est une signature : la douceur apparente d’une mélodie peut basculer à tout moment vers une forme de violence contenue.

Sur scène, cette dualité s’incarne pleinement. Le duo déploie un rock charnel, presque physique, où désir et colère s’entrelacent sans jamais se résoudre. Une musique de nuit, tendue et habitée, qui trouve dans le live son terrain naturel.

Infos

Le 7 mai à 20h30.

Marché Gare, Lyon 2. De 21 à 23 euros.