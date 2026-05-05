Une docteure en physique quantique qui fait du stand-up ? Célia Pelluet vise les étoiles à Lyon

Entre stand-up, chansons et vulgarisation, elle navigue d’une anecdote intime à une réflexion scientifique, reliant les lois de l’univers aux hésitations très humaines.

Amours bancales, injonctions à choisir, vertige des possibles : tout devient matière à rire et à penser. Célia Pelluet transforme la complexité en terrain de jeu accessible. Derrière les blagues affleure une fascination communicative pour le monde qui nous entoure.

Un spectacle qui fait dialoguer gravité et légèreté, car la science peut aussi toucher juste.

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Les particules hésitent aussi

Les 8 et 9 mai à 20h30 ou 21h15.

Espace Gerson, Lyon 5. De 13 à 18 euros.