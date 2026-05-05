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Une docteure en physique quantique qui fait du stand-up ? Célia Pelluet vise les étoiles à Lyon

Une docteure en physique quantique qui fait du stand-up ? Célia Pelluet vise les étoiles à Lyon
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Docteure en physique quantique, ingénieure en aérospatial et chroniqueuse sur Radio Nova, Célia Pelluet brouille les frontières avec son premier seule-en-scène à son image : hybride, curieux et joyeusement indiscipliné.

Entre stand-up, chansons et vulgarisation, elle navigue d’une anecdote intime à une réflexion scientifique, reliant les lois de l’univers aux hésitations très humaines.

Amours bancales, injonctions à choisir, vertige des possibles : tout devient matière à rire et à penser. Célia Pelluet transforme la complexité en terrain de jeu accessible. Derrière les blagues affleure une fascination communicative pour le monde qui nous entoure.

Un spectacle qui fait dialoguer gravité et légèreté, car la science peut aussi toucher juste.

Infos
Les particules hésitent aussi
Les 8 et 9 mai à 20h30 ou 21h15.
Espace Gerson, Lyon 5. De 13 à 18 euros.

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Espace Gerson

Célia Pelluet

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