Radio Bistan au Polaris : satire à ondes

Avec Radio Bistan, Reno Bistan imagine un pays fictif gouverné par un chanteur-président aussi exalté que dérangeant. Sur scène, tout prend la forme d’une émission de radio en direct, bricolée sous nos yeux, où chansons, prises de parole et séquences absurdes s’enchaînent avec une énergie contagieuse.

Le dispositif est simple, mais redoutablement efficace. Entre récital musical et satire politique, le spectacle détourne les codes de la communication contemporaine : slogans, storytelling, postures d’engagement. Derrière la figure du "khmer vert" se dessine une critique grinçante des discours écologiques, entre sincérité affichée et contradictions bien réelles.

L’écriture, nourrie d’actualité, évolue au fil des représentations. Chaque soir devient ainsi une variation, un direct imprévisible où le rire naît autant de l’absurde que du décalage. Mais sous cette légèreté affleure une interrogation plus profonde : que reste-t-il de l’engagement quand il devient spectacle ?

Porté par une présence scénique généreuse, Radio Bistan joue sur tous les registres — humour, poésie, musique — pour mieux piéger son public. On rit, souvent. On se reconnaît, parfois. Et l’on repart avec cette impression tenace d’avoir assisté à bien plus qu’une simple farce.

Infos

Radio Bistan

Le 7 mai à 20h30

Polaris, Corbas

De 10 à 18 euros.