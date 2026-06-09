Viviana Pisacane (Top Chef) : "Je sens beaucoup de soutien et d’affection autour de moi"

Lyon Poche : ⁠La finale de Top Chef est diffusée mercredi sur M6. Dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques heures de ce grand moment ? Plutôt stressée, impatiente, émue, ou un peu tout à la fois ?

Viviana Pisacane : Un peu tout à la fois ! Il y a forcément du stress, beaucoup d’émotion et aussi de l’impatience. Cette aventure a été tellement intense qu’arriver à ce stade de la compétition, c’est déjà quelque chose de très fort. J’ai hâte de partager cette finale avec tout le monde.

L.P. : Si vous deviez résumer votre aventure Top Chef en un plat, ce serait quoi ? Un plat très technique, un plat réconfortant ou un plat complètement fou ? Lequel et pourquoi ?

V.P. : Je dirais les polpette. Ce sont elles qui ont le plus touché le cœur des téléspectateurs, et elles représentent parfaitement ma cuisine. Ma cuisine est une cuisine d’amour, de partage et d’émotion. Derrière un plat simple en apparence, il y a toute mon histoire, mes racines et ce que j’ai envie de transmettre.

L.P. : Vous représentez aussi Lyon dans cette finale. Lyon, capitale de la gastronomie, c’est Paul Bocuse, Eugénie Brazier et, aujourd’hui, Tabata Mey… Est-ce que vous sentez une attente particulière autour de vous, de la part des Lyonnais, de vos clients ou de vos proches ?

V.P. : Honnêtement, non. Je me mets déjà la pression à 100 % toute seule, je ne pense pas qu’elle puisse être plus forte que ça ! Bien sûr, je sens beaucoup de soutien et d’affection autour de moi, mais je me suis surtout concentrée sur le fait de donner le meilleur de moi-même.

Propos recueillis par Joris Hadj