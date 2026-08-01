Journées du patrimoine 2026 à Lyon : ces lieux rarement accessibles vont ouvrir leurs portes

Les Journées européennes du patrimoine feront leur retour les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, précédées le vendredi 18 septembre par l’opération scolaire "Levez les yeux !".

Pour cette 43e édition, le ministère de la Culture a retenu comme thème national le "Patrimoine de la photographie", à l’occasion du bicentenaire de son invention. La manifestation s’inscrira également dans la thématique européenne "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer", consacrée aux menaces qui pèsent sur les monuments, les archives et les savoir-faire.

Les Gratte-Ciel de Villeurbanne racontés en images

Au Théâtre national populaire de Villeurbanne, l’exposition "Gratte-Ciel en photo" reviendra sur la construction et les transformations de ce quartier emblématique.

À partir de plusieurs fonds photographiques, le public pourra suivre l’évolution de cet ensemble architectural unique en France, depuis son chantier jusqu’à la vie quotidienne actuelle de ses habitants.

La photographie sera également utilisée comme outil de transmission et de mémoire dans de nombreux autres événements organisés dans la région.

Dans les coulisses de la bibliothèque de la Part-Dieu

La Bibliothèque municipale de Lyon ouvrira les portes de son atelier de reliure et de restauration.

Intitulée "Le livre dans tous ses états", la visite permettra de découvrir comment les professionnels interviennent sur des documents fragilisés par le temps, les intempéries, les voyages ou les mauvaises conditions de conservation. Matériaux, outils et techniques employés pour préserver les ouvrages seront présentés au public.

Première participation du château du Vivier

À Écully, le château du Vivier, qui accueille l’Institut Lyfe (ex-Paul Bocuse), participera pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine. Des membres du personnel et des étudiants proposeront des visites guidées pour raconter l’histoire du bâtiment dans lequel sont aujourd’hui formés de futurs professionnels de la cuisine, de l’hôtellerie et de la restauration. La réservation est fortement recommandée.

Des rendez-vous destinés aux familles

Plusieurs animations seront proposées au jeune public dans le Rhône.

À L’Arbresle, les enfants âgés de 8 à 12 ans pourront s’initier au métier de maître verrier au cours d’un atelier de vitrail en papier animé.

À Lyon, les familles pourront aussi découvrir Arcadia aux Subsistances. Conçue par l’artiste et architecte syrien Khaled Alwarea, cette installation évolutive est constituée de structures métalliques et en bois qui se transforment selon les saisons et les usages. Le projet doit rester visible jusqu’en 2027.

Le Grenier d’Abondance ouvre ses portes

Le siège lyonnais de la Direction régionale des affaires culturelles, installé au Grenier d’Abondance, quai Saint-Vincent, proposera plusieurs activités pendant tout le week-end.

Le bâtiment pourra être découvert en visite libre ou lors de visites guidées d’environ une heure. La Micro-Folie Saône-Beaujolais s’y installera également avec un musée numérique, des films en réalité virtuelle, une exposition consacrée à l’Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais et une mallette pédagogique sur la restauration de Notre-Dame de Paris.

Trois professionnelles des métiers d’art viendront présenter leur activité le samedi 19 septembre. Le lendemain, la compagnie Excalibur plongera le public dans le Moyen Âge à travers des ateliers de taille de pierre, d’écriture, d’arts textiles et des jeux médiévaux.

Lors de l’édition 2025, l’Auvergne-Rhône-Alpes avait recensé 2 982 événements dans 2 035 sites, dont 309 rendez-vous dans le Rhône. Le programme complet de l’édition 2026 doit encore être enrichi d’ici au mois de septembre.