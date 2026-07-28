Les Nuits de Fourvière bouclent leur 80e édition avec 168 000 spectateurs

Les Nuits de Fourvière ont refermé dimanche leur édition anniversaire. Pour célébrer les 80 ans du festival, 110 représentations ont été proposées dans 11 lieux de la métropole lyonnaise, réunissant 168 000 spectateurs, dont près de 9 800 ont assisté à des rendez-vous gratuits.

Au total, 63 spectacles étaient programmés, parmi lesquels 16 créations, coproductions ou premières françaises. Le festival a également offert 1 300 places à l’association Culture pour Tous et 1 000 billets à des jeunes via la Métropole de Lyon.

Les organisateurs mettent en avant plusieurs créations qui ont marqué cette édition, à commencer par Revoir les étoiles de la compagnie Circa, créé en ouverture avant de poursuivre sa tournée. Parmi les autres temps forts figurent Supersonic Social Club, réunissant MC Solaar et Youssoupha, Résurrection, autour de l’œuvre de Mahler, ou encore 1, 2, 3 Poquelin, qui sera repris au Festival d’Avignon.

Les concerts ont également attiré de nombreux artistes français et internationaux, parmi lesquels Vanessa Paradis, Eddy de Pretto, Yael Naïm, Little Simz, Massive Attack, Jack White, Pulp ou encore Lorde.

"L’identité des Nuits de Fourvière"

Dans un communiqué, les codirecteurs du festival, Vincent Anglade et Emmanuelle Durand, se réjouissent de cette édition anniversaire : "Cette édition des 80 ans a renforcé ce qui fait l’identité des Nuits de Fourvière : rassembler des publics très différents autour d’expériences artistiques ambitieuses, populaires et profondément vivantes. Nous sommes heureux de voir que cet esprit continue de résonner avec autant de force. Rendez-vous l’année prochaine !"

Les Nuits de Fourvière soulignent également les nouveaux projets lancés cette année, comme une webradio réalisée avec Making Waves et l’EPIDE de Lyon-Meyzieu, ainsi qu’une tournée du spectacle Avec les pieds dans plusieurs communes de la métropole.

La programmation de l’édition 2027 sera dévoilée à la mi-mars.