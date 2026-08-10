Alphonse Mucha à l’honneur dans une grande exposition au Grand Hôtel-Dieu de Lyon à la rentrée

L’univers d’Alphonse Mucha s’installe à Lyon à la rentrée.

À partir du 4 septembre, le Grand Hôtel-Dieu accueillera une exposition consacrée au peintre et illustrateur tchèque, avec plus de 90 œuvres originales réparties en six sections.

L’objectif : parcourir l’ensemble de sa carrière, depuis ses années parisiennes jusqu’aux œuvres plus personnelles et politiques réalisées après son retour dans son pays natal.

Les affiches de Sarah Bernhardt au programme

Le public pourra notamment retrouver les célèbres affiches qui ont contribué à faire connaître Mucha à Paris à la fin du XIXe siècle, en particulier celles réalisées pour la comédienne Sarah Bernhardt.

Panneaux décoratifs, peintures et textiles permettront également de suivre l’évolution de son style, reconnaissable à ses lignes courbes, ses motifs végétaux, ses cadres ornementaux et ses figures féminines.

Cette esthétique est devenue l’une des signatures les plus immédiatement identifiables de l’Art nouveau, mouvement auquel Alphonse Mucha reste étroitement associé.

L’exposition ne se limitera pas à l’accrochage traditionnel des œuvres. Le parcours s’achèvera dans une salle immersive où des projections et des jeux de lumière viendront se superposer aux créations de l’artiste, afin de prolonger visuellement ses motifs et ses compositions.

Une carrière entre Paris et identité tchèque

Né en 1860, Alphonse Mucha s’est fait connaître à Paris avant d’élargir son travail à la publicité, au théâtre, au design décoratif et à la peinture.

Après cette période de succès international, son œuvre s’est progressivement chargée d’une dimension plus politique et identitaire, liée notamment à l’histoire et à la culture des peuples slaves.

L’exposition lyonnaise entend justement montrer ces différentes facettes d’un artiste souvent réduit à ses seules affiches.

L’exposition sera accessible tous les jours de 10h à 20h, avec une dernière entrée à 18h45. La visite est annoncée pour une durée d’environ une heure. Elle se tiendra au Grand Hôtel-Dieu, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Les billets sont proposés à partir de 15 euros.