À seulement 1h de Lyon, ce camping 4 étoiles au cœur de la Drôme promet des vacances au vert

Un véritable écrin de nature à deux pas de Lyon

À Saint-Avit, le Domaine La Garenne s’étend au cœur d’un environnement préservé où les arbres occupent une place centrale. Pins, chênes, oliviers, sapins et autres conifères composent un décor propice au calme et à la déconnexion.

Ici, pas question de se sentir les uns sur les autres. Le camping propose 123 emplacements spacieux, certains pouvant atteindre jusqu’à 400 m², installés dans un domaine aménagé en terrasses et entouré de végétation.

Tente, caravane, camping-car ou mobil-home : chacun peut choisir la formule qui lui correspond. Les mobil-homes récents et équipés permettent notamment de profiter du confort d'une location tout en conservant le plaisir de vivre au grand air.

Piscines, animations et moments en famille

Parce que vacances au vert ne riment pas forcément avec ennui, le Domaine La Garenne propose également un espace aquatique avec deux piscines et une grande pataugeoire, particulièrement appréciée des plus jeunes.

En haute saison, le camping prend aussi des airs de véritable lieu de vie avec des animations, de la petite restauration, du pain frais et des producteurs locaux. De quoi profiter pleinement de ses journées sans avoir besoin de reprendre la voiture.

L’ambiance reste volontairement familiale et conviviale : on vient ici pour ralentir, partager un repas, laisser les enfants profiter des espaces extérieurs et simplement prendre le temps.

Et si vous partiez explorer la Drôme ?

L’autre atout du Domaine La Garenne, c’est sa situation. À proximité de Romans-sur-Isère, et à environ une heure de Lyon, Grenoble, Valence et Saint-Étienne, le camping constitue un excellent point de départ pour découvrir les richesses de la région.

Parmi les incontournables à explorer : le Palais Idéal du Facteur Cheval, le Vercors, les villages de la Drôme des Collines ou encore les paysages qui annoncent déjà les portes de la Provence.

Après une journée de découverte, retour au camping pour retrouver le calme des sous-bois et profiter d’une soirée en pleine nature.

Un camping familial qui mise sur l'authenticité

Indépendant et familial depuis plus de 40 ans, le Domaine La Garenne cultive une approche du camping loin des grands complexes standardisés. L’accueil, la simplicité et la proximité avec les vacanciers font partie de l’identité du lieu.

La nature est également au cœur de cette philosophie. Tri des déchets, économies d’eau et d’énergie et entretien respectueux des espaces naturels participent à préserver ce cadre exceptionnel.

Une démarche qui semble porter ses fruits : le camping a obtenu une note moyenne de 9,02/10 sur Camping2be en 2025, une reconnaissance basée sur les avis certifiés des vacanciers.

Une idée de vacances à retenir près de Lyon

Pour quelques jours ou plusieurs semaines, le Domaine La Garenne coche de nombreuses cases : nature, espace, piscine, animations, confort et découverte de la Drôme.

Référencé dans le Guide du Routard 2026, le camping confirme son positionnement d’adresse idéale pour les voyageurs à la recherche d’un séjour convivial, entre détente, nature et découverte.

Une adresse à garder en tête pour celles et ceux qui cherchent un camping familial près de Lyon, avec l’envie de déconnecter sans partir à l’autre bout de la France.

Infos pratiques

Domaine La Garenne

📍 156 chemin de Chablezin, 26330 Saint-Avit (Drôme)

📅 Ouvert du 29 avril au 13 septembre 2026

⭐ Camping 4 étoiles

📖 Référencé dans le Guide du Routard 2026

🌳 14 hectares de nature

🏕️ 123 emplacements

📞 04 75 68 62 26

📧 [email protected]

Pour découvrir les hébergements et préparer votre séjour :

www.domaine-la-garenne.com