Clubbing à Lyon : le Groom va fermer, tournant la page de trois décennies de nuits aux Pentes

Le compte à rebours est lancé pour l’une des caves les plus connues de la nuit lyonnaise. Le 8 novembre prochain, les dernières basses résonneront au 6 rue Roger-Violi avant la fermeture définitive du Groom comme le révèle Rue89Lyon.

Son nouveau propriétaire, Nexhos, avait pourtant tenté de maintenir une activité depuis le printemps. Depuis le 1er avril, le lieu fonctionnait dans une version allégée, davantage tournée vers le bar de quartier et la location de la salle, sans programmation musicale régulière portée directement par l’équipe.

Mais cette formule n’aura tenu que quelques mois.

Un nouveau lieu doit naître en 2027

Le groupe, qui avait repris fin 2025 le Groom en même temps que Slo Hostels, ne prévoit toutefois pas d’abandonner cette adresse située entre les Terreaux et les Pentes de la Croix-Rousse.

Nexhos travaille sur une transformation beaucoup plus large associant le club et l’hôtel Slo Les Pentes installé au-dessus. D’importants travaux doivent être engagés, avec une réouverture envisagée à la fin de l’année 2027.

La direction évoque auprès de nos confrères un futur espace toujours accessible au public, avec une forme de programmation. Celle-ci devrait néanmoins s’éloigner de l’identité actuelle du Groom et ne sera pas nécessairement centrée sur la culture ou les musiques actuelles. Elle se donne environ un an pour définir précisément ce nouveau concept.

Les difficultés financières ont accéléré la fin

La disparition du Groom intervient après plusieurs années compliquées. Le club et les établissements Slo avaient été placés en redressement judiciaire en octobre 2024. Leur reprise par Nexhos, groupe également présent dans l’immobilier, l’hôtellerie et les espaces de travail, avait permis de maintenir l’activité. Mais le modèle économique d’un club underground de seulement 180 places s’intégrait difficilement aux ambitions de son nouveau propriétaire.

La fermeture met ainsi fin à neuf années d’existence sous le nom Groom, mais surtout à une histoire nocturne commencée près de vingt ans plus tôt.