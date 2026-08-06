Lyon : le Musée Cinéma & Miniature baisse ses tarifs pour les habitants de la métropole

Une offre spéciale pour inciter les Lyonnais à redécouvrir l’une des attractions culturelles du Vieux-Lyon pendant les vacances.

Le Musée Cinéma & Miniature célèbre cette année son vingtième anniversaire avec une réduction réservée aux habitants de Lyon et des communes de la Métropole. Jusqu’au 31 août 2026, le billet est proposé à 15 euros pour un adulte et à 12 euros pour un enfant.

Pour bénéficier de ce tarif, les visiteurs devront présenter un justificatif attestant de leur résidence dans l’agglomération lyonnaise.

Le musée présente cette opération comme une manière de remercier le public local qui accompagne son développement depuis son ouverture.

Installé dans le quartier Saint-Jean, l’établissement rassemble des décors, costumes, accessoires et objets utilisés au cinéma, ainsi qu’une importante collection consacrée à l’art de la miniature.

Le Musée Cinéma & Miniature affirme connaître une fréquentation record cet été, malgré les épisodes de canicule et une activité touristique décrite comme plus contrastée à Lyon. Il observe notamment un déplacement des heures de forte affluence vers la fin de journée, lorsque les températures extérieures baissent. L’ensemble des salles est climatisé.

Batmobile et Miniatures du Monde

Cette dynamique est notamment attribuée à l’acquisition de la Batmobile originale du film Batman de Tim Burton, sorti en 1989, ainsi qu’à l’ouverture au printemps de l’exposition Miniatures du Monde.

Le musée organise également des conférences mensuelles consacrées à la bande dessinée, des rencontres et des masterclass. La récente venue du réalisateur et comédien Olivier Marchal aurait ainsi attiré des visiteurs venus de plusieurs régions françaises.

Plusieurs nouveautés sont encore annoncées d’ici à la fin de l’année. Le musée prévoit le retour des miniatures d’art de son fondateur, Dan Ohlmann, ainsi que l’ouverture d’un espace consacré à la création des effets spéciaux de Jurassic Park, alimenté par de nouvelles acquisitions.

Une exposition temporaire doit également être dévoilée prochainement dans le bâtiment du Chamarier.