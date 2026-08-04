Canicule à Lyon : le musée des Beaux-Arts de nouveau gratuit

Le musée des Beaux-Arts de Lyon ouvrira gratuitement ses portes à tous les visiteurs à compter de ce mercredi 5 août.

Cette mesure s’inscrit dans le dispositif municipal "Objectif Fraîcheur", destiné à proposer des lieux accessibles et climatisés pendant les épisodes caniculaires.

Des salles climatisées accessibles gratuitement

Installé place des Terreaux, le musée du Palais Saint-Pierre dispose de salles climatisées dans lesquelles les Lyonnais et les touristes pourront venir se mettre à l’abri de la chaleur tout en découvrant les collections.

La gratuité sera maintenue pendant toute la durée de l’épisode caniculaire, tant que le Rhône restera placé en vigilance orange.

Les activités spécifiquement programmées durant ces journées, comme les visites guidées ou les ateliers, resteront en revanche payantes.