Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 14 au dimanche 17 mai

Love Boat Festival

Pendant les Nuits Sonores, le Love Boat Festival revient à Lyon pour une expérience aussi originale que festive, du 14 au 16 mai 2026.

Le concept : transformer la Saône et le Rhône en véritable dancefloor flottant. Pendant trois jours, 9 croisières musicales de 2 heures embarquent une centaine de participants à chaque session pour des DJ sets live, avec en toile de fond les plus beaux panoramas de la ville. Co-organisé par CityCrunch et Livestation, l’événement mise sur une ambiance conviviale et immersive, loin des clubs traditionnels. À bord, le public profite de la musique au plus près des artistes, dans un cadre intimiste et festif, avec bar, animations et performances tout au long de la traversée. 🎶 Programmation 📅 Jeudi 14 mai • 14h30 – 16h30 : Maggy Smiss

• 17h00 – 19h00 : Pearlstache (SOS Homophobie)

• 19h30 – 21h30 : Azdin 📅 Vendredi 15 mai (carte blanche Evasion Festival) • 17h00 – 19h00 : Djoude

• 19h30 – 21h30 : Johnny Debb

• 22h00 – 00h00 : G!G! b2b Aoryn 📅 Samedi 16 mai • 17h00 – 19h00 : Sednah

• 19h30 – 21h30 : LeGrosTasDeZik

• 22h00 – 00h00 : Akkelarre ℹ️ Infos pratiques 📅 Du jeudi 14 au samedi 16 mai 2026

📍 Départs sur la Saône & le Rhône – Lyon ⏱️ Croisières de 2h 🍹 À bord : bar, cocktails, snacks

🎭 Animations : drag shows, massages, tatouages éphémères, paillettes ⸻ Un concept unique pour faire la fête autrement, entre DJ sets, coucher de soleil et vue imprenable sur Lyon. 🚤✨

DroneArt Show

Après une première édition remarquée l’été dernier, le DroneArt Show revient à Lyon les 15 et 16 mai 2026 pour deux soirées immersives à l’hippodrome de Parilly.

Le concept mêle musique classique et technologie aérienne dans un spectacle pensé comme une expérience multisensorielle. Installé en plein air, le public assistera à un concert interprété par un quatuor à cordes à la lueur des bougies, tandis que des centaines de drones illumineront le ciel avec des chorégraphies synchronisées. Pendant plus d’une heure, les drones dessineront des formes et tableaux lumineux au-dessus de l’hippodrome, en parfaite harmonie avec les œuvres musicales jouées en direct. Entre ciel nocturne, musique et jeux de lumière, l’événement promet une ambiance aussi poétique qu’impressionnante. ℹ️ Infos pratiques 📅 Vendredi 15 & samedi 16 mai 2026

🕤 Début du spectacle : 21h30

🚪 Ouverture des portes : 2h avant 📍 Hippodrome de Parilly – Lyon ⏱️ Durée : environ 65 minutes 🎟️ Ouvert à tous 🚗 Parking sur place 🎻 Concert de musique classique live

🚁 Chorégraphies de centaines de drones

🕯️ Ambiance en plein air à la bougie Un spectacle original pour vivre une soirée entre musique, technologie et poésie visuelle sous le ciel lyonnais. ✨🎶

Fripes, plantes & fleurs

Mode vintage, plantes à adopter, créations artisanales et apéro en terrasse : le rendez-vous “Fripes, plantes & fleurs” fait son retour chez Trattino à Lyon.

Pensé comme un marché à taille humaine où l’on vient autant pour chiner que pour profiter du moment, l’événement promet une ambiance douce et printanière. L’idée ? Flâner entre les stands, dénicher une pièce vintage, craquer pour une plante ou découvrir des créateurs locaux tout en profitant d’un verre au soleil. Parmi les exposants annoncés, les visiteurs retrouveront fripes et vêtements upcyclés, bijoux floraux, illustrations, créations artisanales, objets vintage ou encore plantes de “seconde chance”. Une sélection éclectique qui mêle déco, mode et artisanat dans un esprit slow et convivial. Et parce qu’un marché chez Trattino ne serait pas complet sans gourmandise, la terrasse prendra des airs de dolce vita avec cocktails, softs bio et restauration sur place. ℹ️ Infos pratiques 📍 Trattino – 64 rue Clément Marot, Lyon 7 👗 Friperie & upcycling

🪴 Plantes & fleurs

🛍️ Créateurs & artisanat local

🍹 Terrasse, cocktails & softs bio

🍽️ Food sur place ☀️ Ambiance chill & marché printanier Un bon plan pour chiner, papoter et profiter d’un moment au soleil dans une ambiance arty et végétale. 🌿✨

Open Air Gourmet Bar

La belle saison reprend ses droits à Lyon avec le retour des événements du Gourmet Bar Confluence.

Pour lancer sa saison estivale, l’établissement donne rendez-vous au public pour un open air gratuit le samedi 16 mai 2026. Au programme : une soirée en plein air face à la Saône, dans une ambiance résolument estivale. De 17h à 23h, la terrasse accueillera un DJ set house assuré par Try, avec une sélection musicale pensée pour accompagner le coucher de soleil et les premiers verres du week-end prolongé. Cocktails, street food, photobooth et vue dégagée sur les quais viendront compléter l’expérience, dans un format convivial qui mêle afterwork et soirée festive au bord de l’eau. Attention, l’événement est gratuit mais les places sont limitées. ℹ️ Infos pratiques 📅 Samedi 16 mai 2026

🕔 17h – 23h

📍 Gourmet Bar Confluence – 3 rue Paul-Montrochet, Lyon 2 🎟️ Entrée gratuite (places limitées) 🎶 DJ set House avec Try

🌭 Street food

🍸 Cocktails & bar

📷 Photobooth

☀️ Terrasse avec vue sur la Saône 🚊 Accès TCL : T1 / T2 – Hôtel de Région Montrochet Une bonne occasion de profiter des premiers apéros d’été dans une ambiance house au bord de la Saône. ☀️🎶

Place à la Sérigraphie

Place à la Sérigraphie fait son grand retour le dimanche 17 mai 2026 sur la Place de la Croix-Rousse pour une journée entièrement dédiée à l’univers de l’impression artisanale.