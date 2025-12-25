Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 25 au dimanche 28 décembre

Piou Piou Market
Le rendez-vous vintage & seconde main à ne pas rater ! Vêtements dès 2 euros, créateur·ices, tatouages flash, strass dentaires, DJ set 90–2000 et happy hour.
Quand ? Du samedi 27 au dimanche 28 décembre de 12h à 20h
Où ? 107 rue de Marseille, Lyon 7
Combien ? Entrée libre
Santa Park
Un théâtre de “l’horreur” tendre et poétique qui explore les peurs de l’enfance dans une fête foraine abandonnée. Rendez-vous au théâtre des Célestins !
Quand ? Jusqu'au 27 décembre
Où ? Théâtre des Célestins, Lyon 2
Combien ? De 9 à 29 euros
Le Noël de Léo le petit robot
Un conte musical et sensoriel plein de douceur pour les plus jeunes : marionnettes, ombres chinoises et magie de Noël.
Quand ? Jusqu'au 28 décembre, à 10h30
Où ? Le Rikiki, Lyon 1er
Combien ? De 8 à 10 euros
François Guédon dans L’Affaire Guédon
Un procès absurde et hilarant où humour, culture pop et réflexion se rencontrent.
Quand ? Vendredi 26 et samedi 27 décembre, à 20h30 et 21h15
Où ? Espace Gerson, Lyon 5
Combien ? De 13 à 18 euros
Gospel - Les grands classiques
Direction la Cathédrale Saint-Jean pour une soirée vibrante portée par le Gospel Voices Quartet.
Quand ? Dimanche 28 décembre à 18h
Où ? Primatiale Saint-Jean, Lyon 5
Combien ? De 7 à 27,50 euros