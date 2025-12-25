Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 25 au dimanche 28 décembre

Piou Piou Market

Le rendez-vous vintage & seconde main à ne pas rater ! Vêtements dès 2 euros, créateur·ices, tatouages flash, strass dentaires, DJ set 90–2000 et happy hour.

Quand ? Du samedi 27 au dimanche 28 décembre de 12h à 20h

Où ? 107 rue de Marseille, Lyon 7

Combien ? Entrée libre

Santa Park

Un théâtre de “l’horreur” tendre et poétique qui explore les peurs de l’enfance dans une fête foraine abandonnée. Rendez-vous au théâtre des Célestins !

Quand ? Jusqu'au 27 décembre

Où ? Théâtre des Célestins, Lyon 2

Combien ? De 9 à 29 euros

Le Noël de Léo le petit robot

Un conte musical et sensoriel plein de douceur pour les plus jeunes : marionnettes, ombres chinoises et magie de Noël.

Quand ? Jusqu'au 28 décembre, à 10h30

Où ? Le Rikiki, Lyon 1er

Combien ? De 8 à 10 euros

François Guédon dans L’Affaire Guédon

Un procès absurde et hilarant où humour, culture pop et réflexion se rencontrent.

Quand ? Vendredi 26 et samedi 27 décembre, à 20h30 et 21h15

Où ? Espace Gerson, Lyon 5

Combien ? De 13 à 18 euros

Gospel - Les grands classiques

Direction la Cathédrale Saint-Jean pour une soirée vibrante portée par le Gospel Voices Quartet.

Quand ? Dimanche 28 décembre à 18h

Où ? Primatiale Saint-Jean, Lyon 5

Combien ? De 7 à 27,50 euros