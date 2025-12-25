Vente aux enchères exceptionnelle à la Villa Florentine à Lyon : plus de 600 objets disponibles à l’achat

Acquise le 2 octobre par le groupe Beauvallon Collection, la Villa Florentine cède une partie de son mobilier et de ses décorations. Car le bâtiment comprenant également le restaurant étoilé Les Terrasses de Lyon sur la colline de Fourvière s’apprête à fermer ses portes pour plusieurs mois de travaux.

Ainsi, plus de 600 pièces seront proposées lors d’une vente exceptionnelle, mêlant art, meubles et luminaires.

La première session en direct aura lieu le mercredi 7 janvier à 13h directement sur place, avec 55 objets à l’honneur, dont des sculptures en bronze du XIXe siècle et un grand lustre corbeille de 1,5 mètre de haut. Une peinture représentant la place des Terreaux est également mise à l’enchère, estimée entre 1000 et 2000 euros.

La seconde partie se déroulera en ligne dès 15h et va permettre aux collectionneurs et de mobilier de tous styles d’enchérir sur 558 objets variés. Les mises à prix débutent très bas, dès 3 euros pour certaines reproductions, et concernent du mobilier plus classique, mais aussi du matériel de sport comme vélos, tapis de course et haltères.

Cette vente, ouverte à tous les budgets, offre une occasion rare de repartir avec un morceau de l’histoire d’un palace lyonnais avant sa transformation.