Gilles Lellouche en Jean Moulin face à Klaus Barbie : pourquoi le film sera très lyonnais sans l'être

Une Palme d'Or et un Oscar du Meilleur Film Etranger plus tard, le réalisateur hongrois revient avec un nouveau projet très lyonnais.

Le comédien français Gilles Lellouche va incarner Jean Moulin dans un thriller historique dont la sortie est prévue pour octobre 2026.

Après avoir terminé le tournage de ce biopic de la figure emblématique de la Résistance lyonnaise, l'acteur s'est confié au Parisien.

L'occasion d'apprendre que László Nemes a choisi de recréer l’essentiel de son film en Hongrie, non sans avoir réalisé des repérages à la prison de Montluc où fut incarcéré Jean Moulin pour respecter la réalité historique.

Le film se concentre sur la traque et la confrontation entre Jean Moulin et Klaus Barbie, incarné par l’acteur allemand Lars Eidinger, futur Brainiac dans la suite de Superman concoctée par James Gunn.

Écrit par Olivier Demangel (Baron Noir, Chien 51) et produit par Alain Goldman, Moulin sortira le 28 octobre 2026.

Après La Bataille De Gaulle et le futur film de Daniel Auteuil sur la rafle des enfants de Vénissieux, Lyon s’impose à nouveau au cœur des récits cinématographiques liés à la Seconde Guerre mondiale, bien que la majorité des scènes aient été tournées à l’étranger.