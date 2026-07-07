Thomas Jolly et Laëtitia Guédon dévoilent leurs premières ambitions pour le TNP de Villeurbanne

À peine nommés à la tête du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, Thomas Jolly et Laëtitia Guédon ont tenu à rencontrer les équipes du TNP.

Les deux futurs dirigeants, qui prendront officiellement leurs fonctions en janvier 2027, se sont rendus sur place ce lundi afin d’esquisser les grandes lignes de leur projet baptisé "Monde ouvert".

Sans dévoiler l’intégralité de leur programme, les deux responsables ont affiché une ambition claire face à la presse : élargir encore le public du théâtre.

Parmi les pistes évoquées figurent notamment la création d’un festival estival et la production de quatre créations majeures chaque saison.

"Chacun pourra trouver une porte d’entrée au TNP", a résumé Thomas Jolly, qui souhaite poursuivre la vocation populaire de l’institution villeurbannaise.

Connu du grand public pour avoir dirigé la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Thomas Jolly a rappelé combien sa découverte du théâtre avait été déterminante dans son parcours personnel.

De son côté, Laëtitia Guédon, jusqu’ici directrice des Plateaux Sauvages à Paris, a insisté sur l’importance de prendre la mesure de l’héritage du TNP, l’une des institutions théâtrales les plus emblématiques de France.

Le tandem succédera en janvier 2027 à Jean Bellorini, appelé à rejoindre le Théâtre de Carouge, près de Genève.

Lors de cette passation progressive, le directeur sortant a toutefois évoqué les difficultés financières qui pourraient marquer les prochains mois. Le TNP pourrait en effet être confronté à une réduction d’au moins 10 % de la subvention versée par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, dont le montant prévu pour 2026 atteignait 4,8 millions d’euros.

Un contexte qui n’entame toutefois pas l’enthousiasme affiché par Thomas Jolly et Laëtitia Guédon, déterminés à inscrire le TNP dans une nouvelle dynamique tout en préservant son identité historique.