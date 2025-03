Catherine Nichols, nouvelle Commissaire de la 18e Biennale d’art contemporain de Lyon

Tous les deux ans, les Lyonnais assistent à la Biennale d’art contemporain. En 2024, avec 285 000 visites sur les différents sites, la Commissaire, Isabelle Bertolotti, a invité les artistes à évoquer, interroger, poursuivre le sujet des relations qui se nouent et se délient entre les êtres et avec leur environnement. Pour la 18e édition de la Biennale d’art contemporain, Isabelle Bertolotti cède sa place à Catherine Nichols. L’Australienne gérera cette nouvelle édition qui se déroulera de septembre à décembre 2026.

Historienne de l’art, écrivaine et commissaire d’exposition, Catherine Nichols apportera une approche transdisciplinaire à cette prochaine édition.

Créée en 1991, la Biennale d’art contemporain de Lyon est l’une des biennales d’art contemporain les plus prestigieuses au monde et le premier événement artistique en France. L’Australienne voit donc son nouveau poste comme un immense honneur : "La Biennale d’art contemporain de Lyon a toujours été un espace ambitieux d’exploration artistique et d’imagination politique, un lieu où l’art engage un dialogue avec le monde, et même avec la planète, dans toute sa complexité. C’est un immense honneur pour moi d’avoir été invitée à assurer le commissariat de la 18e édition de la Biennale d’art contemporain de Lyon, de m’appuyer sur son riche héritage tout en embrassant de nouvelles formes de recherche artistique et intellectuelle".

"Je suis profondément reconnaissante envers la Biennale de m’avoir invitée à rejoindre son équipe pour imaginer une nouvelle édition, à la fois ancrée et connectée, audacieuse mais attentive, et surtout en prise avec les urgences et les potentialités de notre époque", poursuit-elle.