Le Sommet au TNP : Babel moderne

Inclassable et plein d’humanité, Le Sommet réunit un petit groupe de personnages un peu perdus - réunis au cœur d’une montagne, symbole d’élévation mais aussi d’isolement-, qui tentent de dialoguer malgré leurs langues différentes - italien, français, allemand, écossais. De malentendus en silences éloquents, ils cherchent une manière de vivre ensemble, sans trop savoir comment.

Le metteur en scène suisse Christoph Marthaler, maître du théâtre européen depuis trente ans, observe leurs maladresses avec son humour tendre et mélancolique. Entre musique, décalage et poésie, cette réunion improbable devient une métaphore du monde : celui où l’on s’efforce, bon an mal an, de se comprendre. Pile la bonne époque pour cette pièce intense et caustique !



Infos

Le Sommet

Du 7 au 12 novembre, 16h, 18h30 ou 20h.

TNP, Villeurbanne. De 7 à 30 €.