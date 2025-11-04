Le musée des Confluences de Lyon met ses trésors à portée de clic

L’institution lyonnaise met en ligne son portail des collections, une base de données publique qui offre un accès inédit à une partie des 3,5 millions d’objets et spécimens qu’elle conserve.

Accessible à l’adresse portail.museedesconfluences.fr, cette plateforme interactive réunit déjà plus de 127 000 notices illustrées, soit environ un quart des collections totales. Elle sera enrichie régulièrement jusqu’en 2030.

Pensé pour un large public, ce portail permet d’explorer les fonds scientifiques et ethnographiques du musée : minéralogie, paléontologie, botanique, zoologie, archéologie, égyptologie et ethnologie. Les utilisateurs peuvent y consulter gratuitement des photographies en haute définition, effectuer des recherches par domaine ou mots-clés, et même retrouver les objets exposés dans le parcours permanent.

Pour les chercheurs, enseignants ou étudiants, cet outil constitue un véritable instrument de travail. Il facilite la consultation à distance, y compris depuis l’étranger, permettant aux communautés d’origine d’identifier certaines pièces conservées hors de leur territoire.

Le musée met également en avant le caractère évolutif du projet : la numérisation et la documentation des collections se poursuivent, tout comme l’intégration des nouvelles acquisitions et donations. Par cette initiative, le musée des Confluences affirme sa volonté de conjuguer préservation, recherche et partage des savoirs, en ouvrant son patrimoine à tous les curieux, qu’ils soient visiteurs, passionnés de sciences ou simples promeneurs numériques.