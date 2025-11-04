Laurie Peret : une tornade divertissante sans fausse note à Lyon

L’humoriste se prend de passion pour le chant depuis le plus jeune âge, un passe-temps qui prend une nouvelle dimension lorsqu’elle joue la doublure de Constance Weber dans la comédie musicale Mozart l’opéra rock. De ce talent musical, elle en a réalisé deux clips humoristiques, L’Esprit de Noël et Chicha Bédo.

Mais surtout, elle en fait profiter le public : tous ses one-woman-show sont accompagnés d’un piano, qui l’aide à raconter les déboires de son existence.

Le spectacle qu’elle présentera à la Bourse du travail, À bientôt quelque part, évoque ses gaucheries quotidiennes, qui deviennent une quête identitaire profonde.



Infos

A bientôt quelque part

Le 7 novembre à 20h.

Bourse du travail, Lyon 3.

De 37 à 40 €.