Yohann Métay : sublime sabotage au Radiant

Présenté au festival off d’Avignon, Le sublime sabotage troque le décor alpin de La tragédie du dossard 512 pour un bureau de travail où rien de bon ne se passe…enfin presque.

Dans ce moment plus intime mais toujours aussi drôle, l’humoriste se confie avec la plus élégante des sincérités sur son processus créatif, ses doutes et sa peur de rater. Le coureur dévoile une facette plus cachée de sa personnalité, et transforme un échec pathétique en spectacle purement burlesque sur le temps qui passe.

Une fable comique et contemporaine dont la morale est sûrement plus universelle qu’il n’y paraît.



Infos

Le sublime sabotage

Le 26 novembre à 20h30.

Le Radiant, Caluire.

32 €.