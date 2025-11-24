Premiers noms et ouverture précoce de la billetterie : ce qu'il faut déjà savoir sur les Nuits de Fourvière 2026 !

Mais déjà une petite partie de la programmation est dévoilée, avec même l'ouverture annoncée de la billetterie.

Ainsi, Vanessa Paradis reviendra à Lyon sur la scène du Grand Théâtre de Fourvière les 8 et 9 juin 2026. Les billets, au tarif de 66 euros, seront à acquérir du jeudi 27 novembre 2025 à 12h au samedi 29 à 18h, sur le site de vente en ligne des Nuits.

Même billetterie pour Cesaria Evora Orchestra, programmé le 12 juin (25 à 42 euros), The Köln Concert - Keith Jarrett, Maki Namekawa - Thomas Enhco le 19 juillet (22 à 39 euros) et The Divine Comedy le 23 juillet (49 euros).

La programmation complète elle, tombera au printemps prochain.