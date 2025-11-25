Étretat, par-delà les falaises : Empreinte impressionniste aux Beaux-Arts de Lyon

Pour mieux étudier la construction des falaises d’Étretat comme motif artistique, le musée des Beaux-Arts de Lyon s’est associé avec le Städel Museum de Francfort pour une exposition retraçant la construction et le déclin d’un paysage mythique.

Située au bord de la Manche, en plein pays de Caux, Étretat s'affirme au XIXe siècle comme une station balnéaire où se réfugient les Parisiens en manque d’air. Découvert en 1820 par l’aquarelliste Eugène Isabey, le charme de la commune normande au décor constitué de falaises de craie et de plages de galets, ne tarde pas à fasciner.

De nombreux artistes, tels qu’Eugène Delacroix, Camille Corot, Guy de Maupassant, Flaubert ou Monet ont arpenté et admiré ce lieu si déchiré, et ont contribué à en faire un emblème identitaire fort. Au travers d’un ensemble de photos, peintures et photographies, le public pourra comprendre le rôle de ce village de la côte normande dans l’élaboration de nouveaux langages picturaux au fil du XIXe siècle.

Quatre pièces fortes qui marqueront la visite : deux Vague de Gustave Courbet et deux œuvres de Claude Monet, Le Déjeuner et Mer agitée à Étretat. Le peintre de L'Enterrement à Ornans s’est vu fasciné par les paysages maritimes depuis l’âge de 22 ans. C’est pourquoi en peignant l’agitation de la mer avec une manière picturale épaisse, l’artiste dresse de véritables portraits de la mer qu’il appelait Paysages des mers. Avec Le Déjeuner, Monet illustre une scène qui semble banale, un repas de famille à Étretat, lieu de refuge pour le peintre qui fuit la vie parisienne. Pourtant, c’est en utilisant le format large, normalement réservé au sujet le plus élevé de l’art figuratif, la peinture d’histoire, que le futur impressionniste bouleverse la tradition artistique.



Infos

Étretat, par-delà les falaises

Musée des Beaux-Arts, Lyon 1.

Du 29 novembre au 1er mars 2026.

De 0 à 8 €.