Michaël Gregorio, c'est The Voice à Lyon

Entouré de ses musiciens, l’artiste explore toutes les facettes de la voix : variété, rap, rock, jazz, musique classique ou même death metal.

Un terrain de jeu idéal pour celui qui maîtrise l’imitation comme la performance vocale. Le spectacle interroge aussi les limites de cet instrument fragile, parfois mis à rude épreuve. Pour remonter son histoire, Michael Gregorio plonge dans l’image - du cinéma muet de Chaplin aux grandes comédies musicales - pour revisiter des “voix cultes” et offrir un voyage à travers différents univers.

Entre humour, virtuosité et clins d’œil, cette odyssée mêle sons et images dans un show généreux et séduisant.

Infos

L’Odyssée de la voix Le 14 janvier à 20h.

Amphithéâtre 3000, Lyon 6.

De 45 à 65 €.