Lyon Art Paper esquisse une 11e édition foisonnante

Le festival consacré au dessin contemporain affirme cette année encore la légitimité de cet art comme médium à part entière dans le paysage artistique contemporain. Organisé par la Société lyonnaise des Beaux-Arts, l’événement propose une grande sélection d'œuvres sur papier et carton, ainsi qu'une exposition composée par 76 artistes sélectionnés parmi plus de 300 candidatures.

En mêlant galeristes, collectionneurs, amateurs et artistes, Lyon Art Paper s’impose comme un lieu de rencontre privilégié. Les visiteurs pourront y trouver dessins, volumes sur papier, multiples, art numérique, collages ou encore origamis. Pour cette onzième édition du festival, c’est l’artiste, dessinatrice et autrice Géraldine Kosiak qui sera l’invitée d’honneur. Reconnue pour son univers artistique mêlant l'installation, la broderie, le dessin et explorant l’intimité, le travail ainsi que la mémoire collective.

La présentation des Enquêtes intuitives de Géraldine Kosiak sera mise en résonance avec le travail d’Elisabeth Weill-Lambert. Cette peintre explore les limites de son art en travaillant la peinture à l’huile par soustraction. Par cette technique rare, elle explore les frontières entre les dessins, la peinture et la gravure.

Autre temps précieux des cinq jours, la rencontre avec le lauréat du prix Art Paper 2024, Lionel Grassot. Par le médium du fusain, le dessinateur crée des fictions où fusionnent images et espaces expérimentaux, mettant à l'épreuve le rapport au visible. L’occasion pour les visiteurs de découvrir un univers graphique empreint de mystère et d’humanité.

En parallèle de Lyon Art Paper, une exposition de dessins des élèves et des professeurs des Beaux-Arts se tiendra à l’ENSBA. L’occasion de s’immerger dans l’art contemporain du dessin et de découvrir les futurs noms du milieu.



Infos

Lyon Art Paper

Du 8 au 12 octobre.

Palais de Bondy, Lyon 5.

Gratuit.