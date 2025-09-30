Mondial de la Praline à Lyon : découvrez les meilleures tartes, brioches et créations 2025 !

Et ce lundi, après deux jours de grandes finales durant lesquelles 31 finalistes ont présenté leurs créations aux jurys, les grands gagnants ont été annoncés.

Pour sa 3e édition, l'évènement organisé au Village Praline dans le 6e arrondissement de Lyon et à la Vatel Academy à Lyon et Marcy-l'Etoile, amateurs, apprentis, professionnels et bartenders ont été départagés.

Dans la catégorie Tradition, la Praline d'or de la meilleure brioche à la praline a été attribuée à Mickaël Cuillerot de Martin Vey Pâtisserie (Collonges-au-mont-d'Or), et la Praline d'argent à Elchan Samedzade de la Pâtisserie Delhomme (Craponne).

Toujours dans la catégorie Tradition, Thomas Dura de la Thomas Dura Pâtisserie Chocolaterie (Ecully) remporte la Praline d'or de la meilleure tarte à la praline. Tandis que la Praline d'argent est attribuée à Joseph Collado de la Pâtisserie Pépin (Lyon 7e).

Dans la catégorie Innovation, la création originale sucrée de Bruno Saladino de la Chocolaterie Saladino (Villefranche-sur-Saône) lui permet de repartir avec la Praline d'Or. Martin Vey de Martin Vey Pâtisserie (Collonges-au-mont-d'Or) repart avec la Praline d'argent.

Enfin, dans la catégorie Mixologie, le cocktail à base de praline repartant avec la Praline d'or fut celui de Thomas Jacob, de L'Officine (Lyon 2), devant celui de Victor Carré du Sofitel Le Melhor (Lyon 2).

Le Mondial de la Praline reviendra pour une 4e édition en septembre 2026.