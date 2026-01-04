Madame Bovary, une héroïne contemporaine aux Célestins

Coincée dans une petite ville et un mariage terne, l’héroïne de Flaubert s’affranchit ici du regard des hommes qui ont façonné sa légende : Charles, Rodolphe, Léon, Homais ou encore Lheureux.

Le réalisateur de Homme au bain mêle cirque et cinéma pour rejouer les épisodes marquants du roman, avant de renverser la perspective : vêtue de blanc, Emma reprend la parole, affirme sa sensualité et sa subjectivité, brise le cadre qui l’emprisonnait.

La comédienne Ludivine Sagnier incarne cette figure devenue icône, symbole d’un désir d’émancipation toujours brûlant.

Infos

Madame Bovary

Du 7 au 15 janvier à 19h, 19h30 ou 20h.

Théâtre des Célestins, Lyon 2. De 5 à 42 €.